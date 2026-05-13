Rinden homenaje a maestra distinguida Josefa Elizabeth Andrade de Rodas

Por Fredy López |
Este miércoles, por iniciativa del Colectivo Nuevas Ilusiones, se le rinde un homenaje a la profesora, Josefa Elizabeth Andrade de Rodas (quien nació el 2 de diciembre de 1935.
Andrade es maestra distinguida por su entrega a la niñez quetzalteca, destacada por su labor docente en el Magisterio Nacional, educadora, directora de la Escuela Francisco Velarde, con trayectoria en las letras quetzaltecas y autora del libro «El Cristo del secuestro».
Desde ahora ocupa un lugar de honor en la «Galería de Mujeres Ilustres de Quetzaltenango», en la Biblioteca
Municipal Alberto Velásquez, zona 1 de Xela.
Datos personales
➡️ Nombre completo: Josefina Elizabeth Andrade de Rodas.
➡️ Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 1935.
➡️ Lugar de nacimiento: Ciudad de Quetzaltenango.
➡️ Padres: Víctor Salomón Andrade de León y Oliva Manuela Mendoza.
➡️ Familia: Es la tercera hija de siete hermanos. En 1958 contrajo matrimonio con el profesor, José Augusto Rodas Ralón, con quien tuvo cuatro hijos: Olivia Berenice, Joaquín, Héctor Salomón y Augusto Jordán Rodas Andrade.
Formación académica
➡️ Nivel Primario: Colegio de Jesús de la Buena Esperanza.
➡️ Nivel Secundario y Diversificado: Instituto Normal para Señoritas de Occidente (INSO).
➡️ Título: En 1974 obtiene el título de Maestra de Educación Primaria.
Trayectoria profesional
Ejerció como maestra en las siguientes instituciones:
➡️ Escuela Nacional de Huitán, Quetzaltenango.
➡️ Escuela Nacional de Cantel, Quetzaltenango.
➡️ Escuela Oficial Urbana para Varones Francisco Velarde de Quetzaltenango, donde laboró por 30 años hasta su jubilación en 1989.
Labor literaria y social
Libros publicados:
➡️ «Albricias»: Texto para primer año de primaria.
➡️ «El Cristo del Secuestro»: Obra donde narra el sufrimiento tras la desaparición de su hijo Joaquín a los 21 años.
➡️ Proyectos: Fundó junto a su esposo la capilla «El Cristo del Secuestro».
➡️ Activismo: Actualmente apoya a madres y esposas de niños desaparecidos.