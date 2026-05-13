Rinden homenaje a maestra distinguida Josefa Elizabeth Andrade de Rodas

May 13, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este miércoles, por iniciativa del Colectivo Nuevas Ilusiones, se le rinde un homenaje a la profesora, Josefa Elizabeth Andrade de Rodas (quien nació el 2 de diciembre de 1935.

Andrade es maestra distinguida por su entrega a la niñez quetzalteca, destacada por su labor docente en el Magisterio Nacional, educadora, directora de la Escuela Francisco Velarde, con trayectoria en las letras quetzaltecas y autora del libro «El Cristo del secuestro».

Desde ahora ocupa un lugar de honor en la «Galería de Mujeres Ilustres de Quetzaltenango», en la Biblioteca

Municipal Alberto Velásquez, zona 1 de Xela.

Datos personales

➡️ Nombre completo: Josefina Elizabeth Andrade de Rodas.

➡️ Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 1935.

➡️ Lugar de nacimiento: Ciudad de Quetzaltenango.

➡️ Padres: Víctor Salomón Andrade de León y Oliva Manuela Mendoza.

➡️ Familia: Es la tercera hija de siete hermanos. En 1958 contrajo matrimonio con el profesor, José Augusto Rodas Ralón, con quien tuvo cuatro hijos: Olivia Berenice, Joaquín, Héctor Salomón y Augusto Jordán Rodas Andrade.

🔴 #Actualización | El doctor, Daniel Matul Morales, da lectura al curriculum de la profesora homenajeada, Josefa Elizabeth Andrade de Rodas.



Ella es maestra distinguida por su entrega a la niñez quetzalteca.



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Formación académica

➡️ Nivel Primario: Colegio de Jesús de la Buena Esperanza.

➡️ Nivel Secundario y Diversificado: Instituto Normal para Señoritas de Occidente (INSO).

➡️ Título: En 1974 obtiene el título de Maestra de Educación Primaria.

Trayectoria profesional

Ejerció como maestra en las siguientes instituciones:

➡️ Escuela Nacional de Huitán, Quetzaltenango.

➡️ Escuela Nacional de Cantel, Quetzaltenango.

➡️ Escuela Oficial Urbana para Varones Francisco Velarde de Quetzaltenango, donde laboró por 30 años hasta su jubilación en 1989.

🔴 DEVELAN FOTOGRAFÍA DE MAESTRA | Este miércoles la Biblioteca Municipal Alberto Velásquez, en la zona 1 de #Quetzaltenango, devela la fotografía de la distinguida maestra, Josefa Andrade, quien pasó a formar parte del área dedicada a las quetzaltecas ilustres.



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Labor literaria y social

Libros publicados:

➡️ «Albricias»: Texto para primer año de primaria.

➡️ «El Cristo del Secuestro»: Obra donde narra el sufrimiento tras la desaparición de su hijo Joaquín a los 21 años.

➡️ Proyectos: Fundó junto a su esposo la capilla «El Cristo del Secuestro».

➡️ Activismo: Actualmente apoya a madres y esposas de niños desaparecidos.