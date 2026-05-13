Inicia temporada de huracanes 2026: pronostican hasta 20 tormentas en el Pacífico

May 13, 2026 | Actualidad , Clima , Internacionales , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Este 15 de mayo marca el inicio oficial de la temporada de huracanes en la cuenca del Pacífico, un periodo que se extenderá hasta el 30 de noviembre.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) activan los protocolos de vigilancia ante la previsión de una temporada con actividad significativa, la cual podría impactar el territorio guatemalteco.

Pronóstico y nombres para el Pacífico

Para este año, los expertos meteorológicos prevén una formación de entre 16 y 20 tormentas nombradas solo en el Océano Pacífico.

El análisis técnico detalla la posible intensidad de estos fenómenos:

➡️ Huracanes: Se espera que entre 8 y 10 tormentas alcancen esta categoría.

➡️ Huracanes mayores: Entre 3 y 5 fenómenos podrían intensificarse a categorías superiores (3, 4 o 5).

➡️ Nombres asignados: La lista oficial inicia con «Amanda», «Boris», «Cristina» y «Douglas», cerrando el ciclo con «Zeke». Por su parte, en el Océano Atlántico la temporada iniciará formalmente, el próximo 1 de junio.

Protocolo de respuesta y prevención

Ante la llegada de las lluvias, la Secretaría Ejecutiva de la Conred oficializó el Protocolo de Lluvias para el trimestre mayo-julio 2026. Este documento establece las directrices para la toma de decisiones interinstitucionales en fases de prevención, respuesta y recuperación.

Las autoridades instan a la población a tomar medidas preventivas inmediatas:

➡️ Mochila de las 72 horas: Preparar suministros básicos para cada integrante de la familia.

➡️ Plan Familiar de Respuesta: Revisar rutas de evacuación y puntos de encuentro seguros.

➡️ Monitoreo oficial: Mantenerse informado exclusivamente a través de los boletines del Insivumeh y Conred para evitar desinformación.

Riesgos asociados

El sistema Conred advierte que, independientemente de la trayectoria directa de un huracán, la mayor incidencia para Guatemala suele ser el incremento de humedad, lo que puede provocar inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en zonas vulnerables. El protocolo de emergencia ya se encuentra disponible para consulta pública bajo el nombre «Lluvias 2026».