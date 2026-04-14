Olintepeque: Muere el jefe de la PMT

Abr 13, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito |

Con información de Rubén Jocol,

Consternación se vive entre vecinos del municipio de Olintepeque, Quetzaltenango, tras confirmarse el fallecimiento de Adolfo Noel Heriberto Mazariegos, jefe de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad.

La Municipalidad de Olintepeque publicó una esquela en sus redes oficiales, en la que lamenta el deceso del funcionario y expresa sus condolencias a la familia.

Compañeros de trabajo y miembros de la corporación municipal también manifestaron su pesar por la pérdida, destacando su labor al frente de la unidad de tránsito y su compromiso con el ordenamiento vial en el municipio.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las causas del fallecimiento.