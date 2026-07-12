Nueva Acrópolis fortalece el voluntariado en apoyo a refugio de animales rescatados en Quetzaltenango

Por Osmar Toc |

El Centro Cultural Nueva Acrópolis desarrolla una jornada de voluntariado en Llanos del Pinal, Quetzaltenango, para apoyar a la asociación Mi Voz por la Tuya, dedicada desde hace más de 11 años al rescate y cuidado de perros y gatos en situación de abandono, maltrato o accidentes. Durante la actividad, los voluntarios colaboraron en la alimentación, limpieza, baño y cuidado de los animales mientras esperan ser adoptados.

Dave Fafard, coordinador de la Red de Voluntariado y de Desarrollo Institucional de Nueva Acrópolis, destacó que la organización lleva más de 35 años impulsando proyectos de servicio comunitario y subrayó que refugios como Mi Voz por la Tuya requieren del apoyo constante de voluntarios y donaciones para cubrir gastos de alimentación, atención veterinaria e insumos básicos.

Fafard invitó a los quetzaltecos, especialmente, a los jóvenes, a sumarse a la Red de Voluntariado de Nueva Acrópolis y participar en iniciativas sociales y ambientales, afirmando que las pequeñas acciones y el compromiso ciudadano pueden generar un impacto positivo en la comunidad.