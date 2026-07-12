Regulan tránsito en barrio Garibaldi por trabajos de la EEMQ

Jul 12, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este domingo, agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) desarrollan regulación preventiva del tránsito en la 1ª calle y 9ª avenida, zona 9 de Xela, barrio Garibaldi, debido a trabajos que realizará la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) en ese sector.

Las autoridades indicaron que el objetivo de la medida es garantizar la seguridad de conductores, peatones y personal que participa en las labores, así como mantener un flujo ordenado de vehículos mientras se ejecutan los trabajos.

La PMTQ recomienda a los automovilistas conducir con precaución, reducir la velocidad al aproximarse al área intervenida y atender en todo momento las indicaciones de los agentes de tránsito destacados en el lugar.

Asimismo, sugiere planificar los recorridos con anticipación y considerar rutas alternas para evitar contratiempos durante el desarrollo de los trabajos.