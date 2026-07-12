Conred prepara ayuda para familias afectadas por lluvias

Jul 12, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este domingo, en redes sociales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emite la nota 170-2026, en la cual informa de la preparación de ayuda humanitaria a familias afectadas por lluvias en Guatemala.

«Como parte de las acciones de respuesta ante las emergencias ocasionadas por la época de lluvias, la SE-Conred prepara la ayuda humanitaria que será movilizada hacia las comunidades afectadas en el departamento de Alta Verapaz. Estas acciones se desarrollan en cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta y bajo el modelo escalonado del Sistema Conred, garantizando que la atención se realice de forma coordinada entre las autoridades municipales, departamentales y nacionales», indica la publicación de Conred.

Las autoridades informaron que previo a la entrega de ayuda se desarrolla el proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), el cual permite identificar las afectaciones registradas, determinar la cantidad de personas afectadas y establecer los insumos requeridos para brindar una atención oportuna.

«Entre los insumos se incluyen alimentos, agua pura, kits de higiene y limpieza, colchonetas, frazadas y otros artículos esenciales, de acuerdo con las necesidades identificadas durante las evaluaciones», informa Conred.

Emergencias

Durante la época de lluvias, Conred ha registra más de 840 emergencias en el territorio nacional, siendo Alta Verapaz el departamento con mayor incidencia, con 247 emergencias reportadas al 12 de julio.

Información y fotografía Conred