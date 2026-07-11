Cruz Azul vapulea a Comunicaciones en encuentro amistoso internacional.

Jul 11, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

El club Cruz Azul de México se impuso con una contundente victoria de 6-0 sobre Comunicaciones de Guatemala al decretarse el final de los 90 minutos de un compromiso de carácter amistoso. El conjunto azteca ratificó la ventaja obtenida desde la primera mitad y sentenció el encuentro sin recibir respuesta por parte de la escuadra alba.



Dominio absoluto desde la primera mitad

El representativo de la Liga MX impuso sus condiciones tácticas y de ritmo desde el pitazo inicial, dejando sin opciones de reacción al planteamiento del equipo guatemalteco durante todo el cotejo.

Efectividad tempranera: La ofensiva mexicana construyó el abultado marcador de 6-0 durante los primeros 45 minutos del partido, mostrando una alta efectividad frente al arco crema.



Control del balón: Cruz Azul mantuvo la posesión de la pelota y administró la ventaja con solvencia en la etapa complementaria, anulando cualquier intento de descuento del club guatemalteco.



Balance y conclusiones del compromiso

El resultado definitivo de 6-0 expone las diferencias colectivas en el terreno de juego y le otorga al cuerpo técnico del conjunto guatemalteco conclusiones importantes de cara a sus competencias oficiales en la temporada 2026.



Línea defensiva: Comunicaciones ajustó sus marcas en el segundo tiempo para evitar un incremento en el tablero, aunque no logró generar volumen de juego ofensivo para inquietar al guardameta rival.



Preparación internacional: Este tipo de encuentros amistosos forman parte de la planificación de ambas instituciones para mantener el ritmo de juego y evaluar el rendimiento de sus planteles ante rivales de la región.