Cruz Azul golea 6-0 a Comunicaciones y conquista la Copa Fundadores 2026.

Jul 11, 2026 | Actualidad , Deportes , Nacionales , Portada |

Por la redacción |

El club mexicano Cruz Azul goleó 6-0 a Comunicaciones FC de Guatemala en el partido amistoso por la segunda edición de la Copa Fundadores 2026, disputado en el Estadio Ciudad Cooperativa de Hidalgo.

Resumen del Partido

El vigente campeón de la Liga MX, bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, dominó el encuentro de principio a fin frente al conjunto guatemalteco dirigido por el «Fantasma» Figueroa.

Primer Tiempo arrollador: La Máquina Cementera se fue al descanso con una ventaja contundente de 5-0. El delantero Ebere firmó un doblete (abriendo el marcador apenas al minuto 1), mientras que Carlos Rodríguez, Luka Romero y un autogol de Espino completaron la cuenta en los primeros 45 minutos.

Segundo Tiempo y Cierre: En la parte complementaria, el estratega celeste aprovechó para realizar rotaciones e ingresar a futbolistas como Andrés Gudiño, Andrés Montaño, Nico Ibáñez y Amaury García. El marcador definitivo se selló con un categórico 6-0, permitiendo a Cruz Azul levantar el trofeo amistoso.

Con este contundente triunfo en su feudo histórico de Hidalgo, Cruz Azul cerró su pretemporada y se declara listo para debutar en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el próximo viernes 17 de julio ante el Atlético de San Luis.