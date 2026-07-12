PNC celebra 29 aniversario con desfile institucional en Guatemala

Jul 12, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

La Policía Nacional Civil (PNC) conmemora este domingo 12 de julio de 2026 casi tres décadas de servicio e institucionalidad en el país mediante el desarrollo de su desfile conmemorativo por el 29 aniversario.

La actividad recorre las principales arterias del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, congregando a autoridades de seguridad, delegaciones invitadas y ciudadanos.

Ruta y trayecto del desfile

El desplazamiento de los bloques institucionales y las bandas musicales se programó para recorrer un eje principal de la zona 1 capitalina, bajo la coordinación de los mandos de las fuerzas de seguridad pública.

➡️ Punto de inicio: El desfile comenzó su marcha en la intersección de la 20 calle y 6ª avenida, zona 1.

➡️ Punto de finalización: El recorrido concluirá, de manera oficial, frente al Palacio Nacional de la Cultura, en la 6ª calle y 6ª avenida de la misma zona, donde se ubica el palco oficial de las autoridades de gobierno.

Delegaciones y participación interinstitucional

La parada de aniversario cuenta con el despliegue de las diferentes divisiones operativas de la policía guatemalteca, sumando el acompañamiento de instituciones aliadas del sector de seguridad civil y militar, tanto nacionales como internacionales.

➡️ Especialidades de la PNC: Participan los elementos tácticos y de investigación de las distintas subdirecciones generales de la institución.

➡️ Invitados internacionales: Se integraron al recorrido los alumnos y caballeros cadetes de la Academia Nacional de Policía de Honduras.

➡️ Instituciones nacionales: Desfilan bloques representativos del Ejército de Guatemala y del Sistema Penitenciario (SP).

➡️ Agrupaciones musicales: La marcha es acompañada por los acordes de las escoltas y la banda marcial del Colegio San José de los Infantes, promoviendo el civismo y la cooperación ciudadana durante el evento.