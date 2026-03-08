Naciones Unidas publica reflexiones por el Día Internacional de la Mujer

Por Multimedia Stereo 100 |
La Organización de Naciones Unidas (ONU) comparte reflexiones por el Día Internacional de la Mujer —8 de marzo—.
ONU indica que los sistemas judiciales se encuentran bajo presión y que los conflictos, la represión y las tensiones políticas debilitan el estado de derecho. Por ello, las mujeres y niñas tienen solo el 64 por ciento de los derechos legales de los hombres.
Las mujeres son rechazadas, no se les cree, sufren revictimización o se ven privadas de apoyo jurídico. La igualdad nunca llega.
Las mujeres y niñas viven sin protección jurídica
➡️ Cuando falla la justicia, las mujeres lo pagan.
➡️ La justicia no es ciega. Protege el poder y sigue dictaminando en contra de las mujeres y niñas.
➡️ En casi el 70 por ciento de los países analizados, las mujeres se enfrentan a más obstáculos para acceder a la justicia que los hombres.
➡️ Para las 676 millones de mujeres y niñas quienes viven a menos de 50 kilómetros de zonas en las que existe un conflicto activo, los sistemas judiciales están en gran medida ausentes y los agresores actúan con impunidad.
¿Qué significa de verdad la justicia para las mujeres y niñas?
Sin justicia, los derechos son solo palabras. Con justicia, los derechos se convierten en poder.
➡️ Leyes que protejan a las mujeres y niñas de la violencia, la discriminación y la explotación.
➡️ Tribunales que les crean a todas las mujeres y niñas y acaben con la impunidad.
➡️ Asistencia jurídica accesible y asequible para las mujeres y niñas.
Apoyo para recuperarse cuando se vulneran los derechos.
Información y fotografía ONU