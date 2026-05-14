Municipalidad de Quetzaltenango reporta cinco casos de sarampión

May 14, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango confirmó cinco casos de sarampión en trabajadores municipales, incluidos colaboradores de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX).

El gerente municipal, Amílcar Rivas, indicó que tras detectarse los contagios se activaron los protocolos de atención y se otorgaron siete días de reposo a los afectados para evitar la propagación de la enfermedad.

🔴 CINCO CASOS DE SARAMPIÓN EN MUNI DE XELA | La @Muni_Xela confirmó cinco casos de sarampión en trabajadores, incluidos colaboradores de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX).



El gerente municipal, Amílcar Rivas, informa.



Vía Osmar Toc#Stereo100Noticias pic.twitter.com/YBFGduhNeo — Stereo100Noticias (@stereo100xela) May 14, 2026

Además, señaló que se realizan evaluaciones y monitoreo entre compañeros de trabajo para prevenir un contagio masivo dentro de las dependencias municipales.

Mismo procedimiento

Rivas explicó que todos los casos han recibido el mismo tratamiento y seguimiento por parte de las autoridades, con el objetivo de mantener controlada la situación dentro del personal municipal.

Las autoridades municipales continúan implementando medidas de prevención y vigilancia sanitaria para resguardar la salud de los trabajadores y evitar nuevos contagios en las diferentes dependencias.