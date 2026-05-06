Municipalidad de Quetzaltenango reporta 90 por ciento de ejecución en primer cuatrimestre

May 6, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El director financiero de la Municipalidad de Quetzaltenango, Mario Menchú, presentó ante el Concejo Municipal el informe correspondiente al primer cuatrimestre de 2026, destacando un avance del 90 por ciento en la ejecución de ingresos y egresos a nivel institucional.

De acuerdo con el funcionario, la comuna alcanzó un 72 por ciento de ejecución, mientras que la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) reportó un 102 por ciento y la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) un 95 por ciento, cifras que calificó como positivas dentro del desempeño financiero de las dependencias municipales.

Menchú explicó que, en materia de ingresos, la municipalidad mantiene un comportamiento favorable, superando incluso parámetros de referencia a nivel gubernamental. «Al llegar a un 72 por ciento de ejecución de ingresos, cuando a nivel gobierno se estima alrededor del 70 por ciento, se considera un resultado muy bueno», indicó.

En cuanto a compromisos financieros, el director resaltó el pago de tres facturas al Instituto Nacional de Electrificación (INDE) que suman, aproximadamente, Q61 millones, lo que permite mantener al día a la EEMQ con dicha institución. «La empresa eléctrica está solvente en sus pagos conforme al contrato establecido con el INDE», afirmó.

Sobre la EMAX, Menchú señaló que se ha registrado un incremento en la recaudación, especialmente, en el cobro de servicios de agua potable y otros servicios municipales, lo que contribuye al fortalecimiento de las finanzas locales.

Menchú aseguró que se continuará trabajando, de manera coordinada, para mejorar los resultados en el próximo cuatrimestre e hizo un llamado a los usuarios a cumplir con sus pagos. «Es importante que la población contribuya, porque se trata de servicios que la municipalidad les presta», puntualizó.