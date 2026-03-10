Municipalidad de Quetzaltenango presenta resultados de Política de Niñez y Adolescencia

Mar 10, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Junta Directiva de la Comisión de Niñez y Adolescencia del municipio de Quetzaltenango se reunió con el alcalde, Juan Fernando López, para presentar los resultados del primer año de implementación de la Política de Niñez y Adolescencia.

La política, que aborda ejes como salud, educación, participación y protección, ha beneficiado a 7 mil 527 niñas, niños y adolescentes en su primer año y se ejecutará durante los próximos cinco años con proyectos hasta 2029.

La Muni de Xela destacó su compromiso con la niñez y adolescencia, convirtiendo a Quetzaltenango en uno de los pocos municipios con una agenda específica para este sector.