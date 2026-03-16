Muni de Xela amplía plazo para pagar Boleto de Ornato sin multa

Mar 16, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Municipalidad de Quetzaltenango, en redes sociales, informa sobre la ampliación de la fecha para pagar, sin multa, el Boleto de Ornato.

«Con el objetivo de apoyar la economía de las familias quetzaltecas, se ha aprobado la ampliación del plazo para el pago del Boleto de Ornato hasta el 31 de marzo, sin aplicar multa alguna», indica parte de la publicación en redes sociales de la Muni de Xela.

El Boleto de Ornato se puede adquirir en las ventanillas ubicadas en la Municipalidad de Quetzaltenango, agencias del Banco Industrial (BI) del municipio y en BI en Línea.

Información y fotografía Municipalidad de Quetzaltenango