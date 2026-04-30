Anuncian proyectos culturales en Quetzaltenango

Abr 30, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este jueves, en conferencia del prensa en el Centro Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango (Cideq), dan a conocer los proyectos culturales, sociales y proyección ambiental.

Los proyectos son en alianza entre el Cideq, Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) zona 3 El Cambio, Asociación Explorando el Valle y Colectivo Orgánico.

Iniciarán con dos eventos, «La Feria Artesanal», el 9 de mayo, de 10 a 15 horas, y «Gala de Marimba y Chocolate, un homenaje a las madres de Quetzaltenango», el domingo 10 de mayo.