Mujer resulta con crisis nerviosa tras perder el control de su vehículo en Totonicapán

Mar 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Rubén Jocol.

Bomberos Voluntarios informaron que brindaron asistencia a una mujer que sufrió un incidente de tránsito en el kilómetro 165 de la ruta hacia la Ciudad de Guatemala.

La conductora fue identificada como Carla Patricia Rodríguez Barrios, de 37 años, originaria de San Marcos y residente en la zona 21 de la capital. Según indicó, perdió el control del vehículo al tomar una curva debido a que la cinta asfáltica se encontraba mojada, lo que provocó que el automóvil terminara impactando contra rocas ubicadas a un costado de la vía.

Al lugar acudieron elementos de la 121 Compañía de Bomberos Voluntarios de San Cristóbal Totonicapán, quienes le brindaron atención prehospitalaria.

De acuerdo con el reporte de los socorristas, la mujer únicamente presentaba crisis nerviosa y fue atendida en el lugar por la unidad 1607, a cargo del caballero Juan Reyes.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones al transitar por la ruta, especialmente cuando el pavimento se encuentra húmedo.