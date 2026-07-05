Mujer capturada por plagio o secuestro

Jul 5, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Región |

Por Mario Tumin |

Yaquelin Yamileth Orellana González, de 24 años, fue capturada por el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) en el caserio La Perla, aldea Tulate, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.

La detención es en cumplimiento a una orden de aprehensión, el 11 de mayo reciente, sindicada por el delito de plagio o secuestro. Ella es requerida por un Juzgado de Guatemala.

«La captura se da en seguimiento a una denuncia de plagio o secuestro de una persona de 20 años, hecho denunciado el 2 de mayo 2025, hecho ocurrido en el municipio de San Antonio Suchitepéquez, donde se determina la presunta participación de la hoy capturada», indica la PNC.

