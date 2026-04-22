MP, PNC y Ejército desarrollan operativos en Quetzaltenango

Abr 22, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este miércoles, agentes del Ministerio Público (MP), de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala desarrollan operativos en la ciudad de Quetzaltenango.

El objetivo de los operativos es la prevención del delito y uno se desarrolla en la 4ª calle, entre 15 y 16 avenidas, zona 3 de Quetzaltenango (parque Benito Juárez).

Las autoridades solicitan documentación, verifican que las personas no porten armas de fuego o ilícitos dentro de los vehículos y establecen si hay órdenes de captura.