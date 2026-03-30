Motorista resulta herido tras colisión en la ruta CA-2, Colomba Costa Cuca

Mar 30, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Moisés Cottom.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales del cantón Las Delicias, en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, atendieron un accidente de tránsito en el kilómetro 211 de la ruta CA-2 al Pacífico.

Al llegar al lugar a bordo de la unidad AD-141, los socorristas brindaron atención prehospitalaria a Josué Dimitrio Vicente Orozco, de 31 años, originario de San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, quien presentaba posible fractura de tibia y peroné, así como golpes en distintas partes del cuerpo.

Según el afectado, se conducía en su motocicleta cuando colisionó con un vehículo particular, del cual no se obtuvieron mayores datos.

El paciente fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado en condición estable al Hospital Nacional de Coatepeque, donde quedó bajo observación médica.