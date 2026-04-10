Motorista muere tras colisión con transporte pesado en Coatepeque

Abr 9, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito |

Con información de Moisés Cottom.

Un hombre falleció la noche de este día tras un hecho de tránsito registrado en el caserío Villa Flores, parte baja del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango.

Elementos de la Estación 4 de Bomberos Municipales Departamentales, a bordo de la unidad AD-166, acudieron al lugar tras el reporte. Al evaluar a la víctima, la localizaron sobre la carretera sin signos vitales, debido a múltiples traumas.

De acuerdo con versiones de testigos, el hombre se conducía a bordo de una motocicleta sin placas cuando, por causas que aún se investigan, colisionó con un vehículo de transporte pesado que circulaba por el sector. Tras el impacto, el piloto del transporte pesado se dio a la fuga.

La víctima fue identificada por familiares como José Luis Juárez García, de 44 años, originario de la aldea Los Encuentros, Coatepeque.

Las autoridades fueron notificadas para realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a la investigación del caso.