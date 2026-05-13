Motorista fallece tras perder el control en carretera hacia Retalhuleu

May 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fernando Castellanos.



Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un hombre de 36 años en la Comunidad Agraria Valle Lirio, Retalhuleu. Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación #70, con sede en La Blanca, San Marcos, acudieron al lugar tras recibir el reporte de una caída accidental en plena vía pública.



Al llegar al punto del incidente, los socorristas evaluaron al conductor, quien se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica. Pese a los esfuerzos de los paramédicos, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. La víctima fue identificada como:

Nombre: Juan Carlos Díaz García.

Edad: 36 años.

Origen: Originario de la Colonia Barillas, Aldea Chiquirines, La Blanca.



De acuerdo con el reporte de los cuerpos de socorro, el fallecido presentaba un trauma de cráneo severo, así como diversos golpes y erosiones en diferentes partes del cuerpo producto del impacto.

Según versiones de curiosos que presenciaron el hecho, el incidente se desarrolló bajo las siguientes circunstancias:

Destino: El motorista se dirigía hacia su lugar de trabajo al momento del percance.

Causa: Por motivos que aún se ignoran, Díaz García perdió el control de su motocicleta, lo que provocó que cayera violentamente sobre la carretera.

Escena: Las autoridades locales resguardaron el área a la espera del Ministerio Público para las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo.