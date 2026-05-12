Identifican a hombre fallecido afuera de agencia bancaria en Quetzaltenango

May 12, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Como Frisly Raúl León Escobar, de 55 años, originario de Concepción Chiquirichiapa, Quetzaltenango, fue identificado el hombre fallecido, el sábado reciente, afuera de agencia bancaria en la zona 3 de Xela.

El sábado por la mañana León Escobar iba pasando afuera de agencia, en la 17 avenida, zona 3 de Quetzaltenango, cuando se desplomó. Él iba con muletas.

Al momento de su levantamiento, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) no identificaron el cuerpo.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). La institución solicitó ayuda para localizar a familiares.