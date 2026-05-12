Ingresa para asaltar en tienda, pero fue sorprendido por encargada

May 12, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Las cámaras de vigilancia de una tienda en el sector Santo Domingo, cantón Paoj, San Sebastián, Retalhuleu, captaron el momento en que un sujeto ingresó muy decidido a cometer un asalto, aprovechando que la encargada estaba sola.

Con cuchillo en mano amenazó a la mujer y comenzó a llevarse varias pertenencias, creyéndose el protagonista de una película, pero el final no salió como esperaba.

La víctima, cansada y por el susto, agarró un objeto y golpeó en la cabeza al hombre (presunto asaltante), quien en segundos se convirtió en un atleta olímpico al escapar corriendo.

El individuo intentó escapar, pero los vecinos estaban atentos y emprendieron una persecución hasta lograr darle alcance.

El frustrado asaltante terminó en manos de la Policía Nacional Civil (PNC) y fue trasladado a la subestación policial.