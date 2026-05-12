Convocan a aspirantes a Bomberos Voluntarios para exámenes de admisión en Xela

May 12, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

QUETZALTENANGO – La Escuela Nacional de Bomberos Voluntarios (ENBV) ha lanzado una convocatoria oficial para todos los hombres y mujeres inscritos en el curso de la Segunda Extensión, año 2026.

Los aspirantes deben presentarse a su jornada de evaluación inicial para avanzar en su proceso de formación dentro del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Quetzaltenango.

La cita está programada para este domingo 17 de mayo de 2026, a partir de las 08:00 AM. El punto de reunión será el campo de básquetbol del CUNOC (Centro Universitario de Occidente). Se recomienda a todos los participantes llegar con al menos 15 minutos de antelación para realizar el registro de asistencia correspondiente.

Durante esta jornada, los inscritos deberán someterse de forma obligatoria a tres tipos de evaluaciones:

• Examen Médico.

• Examen Físico.

• Examen Psicológico.

Requisitos indispensables para el día

Para poder participar en las pruebas, es estrictamente necesario que los aspirantes cumplan con los siguientes requisitos:

• Vestimenta: Portar pantaloneta o pants y tenis deportivos.

• Hidratación: Llevar agua o una bebida hidratante de uso personal.

• Material: Contar con un lapicero de tinta negra o azul.

Esta fase es crucial para quienes buscan servir a la comunidad bajo el lema de «Disciplina, Honor y Abnegación».

Vía Rubén Jocol.