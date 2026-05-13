Capturan al “Enano” presunto distribuidor de drogas para discotecas en Antigua Guatemala

May 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Fuente: PNC.



La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un hombre de 33 años, identificado como Willian «N», alias “Enano”, durante un operativo de seguridad en el departamento de Sacatepéquez. La detención se realizó en la calle Real, zona 1 de San Miguel Dueñas, cuando el sujeto se conducía a bordo de una motocicleta.







Al momento de ser interceptado por agentes de la comisaría 74, el sindicado portaba una variedad de estupefacientes listos para su comercialización. De acuerdo con el reporte oficial, el valor de lo incautado asciende a aproximadamente Q11 mil 850.



El decomiso incluyó las siguientes sustancias:



Cocaína: 46 recipientes plásticos tipo «colmillos» con el alcaloide.



Drogas sintéticas: 10 gramos de metanfetamina, 5 gramos de tusi (2C-B) y una pastilla de fentanilo.



Cannabis: Una bolsa con marihuana.





Investigaciones preliminares de la PNC señalan que alias “Enano” operaba como uno de los principales proveedores de sustancias ilícitas en centros de entretenimiento nocturno.



Puntos de distribución: Según las autoridades, el detenido presuntamente se encargaba de abastecer de droga a diversas discotecas de la Antigua Guatemala.



Logística: Para movilizarse y realizar las entregas, utilizaba una motocicleta Honda con placas M-291BXN, la cual fue consignada por las fuerzas de seguridad.



El capturado fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para solventar su situación legal, mientras la evidencia fue trasladada a las bodegas de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) para su resguardo.