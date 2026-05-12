Escritor presenta obra: «Entre mitos, creencias y fetichismo: San Simón»

May 12, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El escritor guatemalteco, Cristian Gerardo Méndez López, presentó en Quetzaltenango su segunda obra literaria titulada «Entre mitos, creencias y fetichismo: San Simón», un libro que aborda el origen e historia de esta figura espiritual y las creencias que existen alrededor de ella en distintos puntos del país.

El autor explicó que la obra reúne una investigación documental y de campo realizada durante, aproximadamente, 11 años, en la que analiza la relación entre las creencias prehispánicas del «Gran Abuelo» o» «Maximón» y la transformación de esta figura en el popular San Simón de lugares como Santiago Atitlán, San Andrés Itzapa, y Zunil, Quetzaltenango.

Méndez López indicó que el libro tiene un costo de Q300 y puede adquirirse en distintas librerías del país, así como directamente con el autor a través de redes sociales.