Mingob desarrolla Primer Encuentro Nacional de Gobernadores

Abr 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Política , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, en el Ministerio de Gobernación (Mingob) de Guatemala, se desarrolla el Primer Encuentro Nacional de Gobernadores.

«Es espacio clave para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la modernización de la gestión, la toma de decisiones, y la coordinación de acciones orientadas a reforzar la seguridad en cada departamento», indica la publicación en redes sociales del Mingob.

La actividad es presidida por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, junto a los viceministros de la cartera, altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC) y otros funcionarios del Gobierno de Guatemala.

Villeda enfatiza que las gobernaciones «son las representantes del Gobierno de Guatemala en los departamentos y destaca la importancia de otorgar las herramientas adecuadas para que puedan desempeñar su gestión con mayor eficiencia en beneficio de la población».

Información y fotografías Mingob