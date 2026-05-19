Mantienen alerta para la supresión de incendios en Guatemala

May 19, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, en redes sociales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emite el Boletín Informativo 140-2026, en el cual informa que instituciones que integran la Función 11 del Plan Nacional de Respuesta (PNR) mantienen acciones coordinadas para la supresión de incendios que continúan afectando distintas regiones del territorio nacional.

Las autoridades, en la actualidad, atienden 26 incendios en Guatemala y 1 mil 525 siniestros han sido liquidados durante la presente temporada.

«Los departamentos con mayor cantidad de incendios este día son Petén con 12, seguido de Quiché y Zacapa con 5 cada uno. Mientras tanto, Petén, Guatemala y Quiché registran la mayor cantidad de incendios liquidados durante la temporada», indica la publicación en redes sociales de Conred.

La Función 11 del PNR es coordinada por:

Cuerpo de Bomberos Municipales y reúne a instituciones del Sistema Conred, entre ellas, Bomberos Voluntarios, MAGA, MARN, CONAP, INAB, INSIVUMEH, DIPRONA y ANAM, con el objetivo de desarrollar estrategias integrales para prevenir, controlar y mitigar incendios, protegiendo la vida, los recursos naturales y el medio ambiente.

«La Secretaría Ejecutiva de la Conred recuerda a la población que la prevención es fundamental para evitar más incendios. Se recomienda no realizar quemas o rozas en áreas con demasiada pendiente, evitar fogatas en áreas boscosas y reportar cualquier incendio al 119, número de emergencia nacional, brindando información precisa sobre la ubicación del siniestro», finaliza el informe de Conred.

Información y fotografía Conred