CDAG entrega reconocimiento a Quetzaltenango por quedar segundo en medallero de Juegos Deportivos Nacionales

May 19, 2026 | Actualidad , Deportes , Nacionales , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este martes, en una ceremonia especial, el Departamento de Juegos Nacionales de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) desarrolla la entrega oficial del reconocimiento a la Dirección Técnica Metodológica de Quetzaltenango por haber obtenido el segundo lugar en el medallero general de los Juegos Deportivos Nacionales.

La metodóloga deportiva de CDAG en Quetzaltenango, Miloska Ramos, expresó el orgullo de la delegación al recibir este galardón, el cual ratifica el liderato deportivo de la región a nivel departamental.

«Nosotros continuamos por más de 10 años, a excepción del 2020, en el segundo lugar en el medallero a nivel nacional. Somos subcampeones y continuamos con esa fuerza deportiva que tenemos aquí como departamento», afirmó Ramos.

Un logro ante la disparidad de condiciones

El segundo puesto de Quetzaltenango cobra un valor especial al competir contra la capital —municipio de Guatemala—. Ramos explicó que la diferencia en el medallero no se debe únicamente a factores de infraestructura, sino a una marcada disparidad en la cantidad de disciplinas deportivas en las que participa cada región. Mientras que la delegación de Guatemala compite en aproximadamente 48 deportes, Quetzaltenango cuenta con 26.

A pesar de esta ventaja numérica y de recursos por parte de la capital, el departamento de Quetzaltenango ha logrado mantener su hegemonía en el segundo puesto del podio nacional durante una década.

Reconocimiento al esfuerzo conjunto

Al acto asistieron atletas destacados de diversas disciplinas, entrenadores, personal de ciencias aplicadas y miembros de la administración deportiva, así como representantes de la CDAG de Guatemala.

La meta para el deporte quetzalteco no se detiene en el subcampeonato. Ramos concluyó enfatizando que la delegación ya trabaja en el crecimiento de su semillero de atletas y en ampliar su participación en más eventos con un objetivo claro: conquistar el primer lugar nacional.