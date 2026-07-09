Madre e hija mueren tras ataque armado dentro de su vivienda en Retalhuleu

Jul 9, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Este jueves madre e hija (menor de edad) murieron en un ataque armado dentro de su vivienda en el cantón Pajosom, San Sebastián, Retalhuleu, informó la Policía Nacional Civil (PNC). Los maleantes ingresaron y atacaron a la familia.

Como resultado del ataque armado falleció en el lugar la adolescente, Angely Britany Reyes, de 17 años. Erika Zacarías, 36, madre de la menor de edad, fue trasladada al Hospital Nacional de Retalhuleu, donde falleció a su ingreso.

En el ataque armado resultaron heridos Dimas Israel Reyes, esposo de la fallecida, y un menor de edad (12 años), quienes permanecen bajo atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, los sicarios escaparon a bordo de una motocicleta tras perpetrar el ataque armado.

Las autoridades acordonaron la escena del crimen y el Ministerio Público (MP), en coordinación con la PNC, desarrollan las investigaciones para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.