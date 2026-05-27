Localizan cadáver de hombre en la ruta Cito Zarco

May 27, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este miércoles localizan el cadáver de un hombre, por el momento no identificado y con señales de violencia (heridas causadas con arma blanca), a la orilla de la carretera en la ruta Cito Zarco, El Palmar, Quetzaltenango, vía que comunica con Retalhuleu.

Pobladores alertaron a las fuerzas de seguridad sobre la localización del cadáver y desarrollar las diligencias.

Escena bajo resguardo policial

El hallazgo fue en el kilómetro 194.5 de la mencionada ruta, un punto ubicado arriba de la entrada principal a la Finca La Soledad. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se movilizaron tras recibir las denuncias de los comunitarios.

🔴 #ÚltimaHora | El cadáver de hombre, hallado a la orilla de la carretera en el kilómetro 195 de la ruta Cito Zarco, El Palmar, #Quetzaltenango, tiene señales de violencia (heridas causadas con arma blanca).



La ruta conecta con #Retalhuleu.



Vía Mario Tumin#Stereo100Noticias pic.twitter.com/eUPZqCqBVq — Stereo100Noticias (@stereo100xela) May 27, 2026

Al constatar la situación, los uniformados procedieron con los protocolos de rigor:

Confirmación: Se determinó, de forma preliminar, que el cuerpo tiene signos de violencia.

Se determinó, de forma preliminar, que el cuerpo tiene signos de violencia. Aislamiento: Los policías colocaron cinta de seguridad para preservar el área y evitar la alteración de cualquier tipo de evidencia.

Los policías colocaron cinta de seguridad para preservar el área y evitar la alteración de cualquier tipo de evidencia. Alerta judicial: Se notificó de urgencia a la fiscalía local del Ministerio Público (MP) para iniciar con las diligencias pertinentes.

Víctima permanece como «X»

Hasta este momento, autoridades locales no han establecido la identidad de la persona fallecida, debido a que no se le encontraron documentos de identificación.

El cuerpo será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar identidad y causa del deceso.