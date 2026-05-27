Interrupción del servicio de agua potable en sectores de Xela por fallas eléctricas en pozo

May 27, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este miércoles la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) emite un aviso urgente a la población, debido a una irregularidad en el suministro de agua potable, desde hace días, el cual afecta a varios sectores del Valle de Palajunoj, Quetzaltenango.

¿Cuál es la causa del problema?

De acuerdo con el comunicado oficial, se han registrado problemas eléctricos en el banco de transformadores. Esta falla técnica ha provocado un funcionamiento irregular en el pozo mecánico de Tierra Colorada Baja, imposibilitando la distribución normal del líquido vital.

Para solucionar este inconveniente, el personal de EMAX ya se encuentra desarrollando las gestiones administrativas y técnicas en conjunto con la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ), con el objetivo de reparar los daños y restablecer el servicio a la brevedad posible.

Sectores afectados temporalmente

Las zonas que experimentarán cortes o baja presión en el servicio son:

Cantón Tierra Colorada Baja

Cantón Xecaracoj (sector 1)

Sector Puerta del Llano

Lugares aledaños a los sectores mencionados.

Plan de contingencia: Abastecimiento con cisternas

Para mitigar el impacto de esta avería, EMAX informó que los sectores afectados que así lo requieran serán abastecidos, de forma temporal, a través de camiones cisterna (pipas de agua).

Se solicita a los vecinos estar atentos a los canales oficiales para conocer los próximos avisos sobre la normalización del servicio.