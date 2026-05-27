Desarrollan conversatorio de salud reproductiva y prevención de violencia en el contexto deportivo

May 27, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Fredy López |

El lunes reciente por la tarde, en el Complejo Deportivo, zona 3 de Quetzaltenango, se desarrolló el Conversatorio sobre Salud Reproductiva, Prevención de Violencia y Acompañamiento Integral en el Contexto Deportivo, un espacio de diálogo y reflexión orientado a fortalecer entornos deportivos más seguros, preventivos y protectores para la niñez, adolescencia y mujeres.

La Comisión Departamental contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas en Guatemala (Codevet) participó en esta actividad interinstitucional, reafirmando el compromiso de continuar impulsando acciones de prevención, sensibilización y acompañamiento integral en favor de la protección de la población.

La actividad es organizada por MUNDI ONG, a través de su programa Academia Femenina de Boxeo Lunas, en coordinación con el Observatorio de Salud Reproductiva y Sexual (OSAR), y con la participación de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), Pies de Occidente, Mejara, 32 Volcanes, Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) y Hospital Regional de Occidente (HRO).

En este proceso se contó con el apoyo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG). «Cuando el deporte trasciende la competencia, se convierte en prevención, educación y protección», indica parte del mensaje en el conversatorio.