Ligado a proceso y enviado a prisión por asesinato de dos menores de edad en Xela

May 12, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Alexis V. fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva tras la resolución de un Juzgado en Quetzaltenango. La Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó los indicios que vinculan al sindicado con un hecho violento, ocurrido hace siete años, en el centro de la ciudad, donde dos menores de edad perdieron la vida.

Detalles del hecho criminal

Según la investigación presentada durante la audiencia de primera declaración, el crimen se registró el 19 de julio de 2019. El escenario del doble asesinato fue la Plazuela San Antonio, en la zona 1 de la cabecera departamental de Quetzaltenango.

➡️ Modus operandi: El sindicado, presuntamente en compañía de otros hombres, habría atacado a las víctimas utilizando armas blancas.

➡️ Víctimas: El ataque fue dirigido contra dos menores de edad (mujeres), quienes fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Resolución judicial

Tras evaluar las pruebas preliminares presentadas por el Ministerio Público (MP), el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente determinó que existen elementos suficientes para continuar con la persecución penal:

➡️ Delito: El procesado enfrentará la justicia por el delito de asesinato.

➡️ Medida de coerción: Se decretó prisión preventiva para evitar el peligro de fuga o la obstaculización a la averiguación de la verdad.

➡️ Plazo de investigación: La Fiscalía dispondrá de un tiempo determinado por el juez para concluir con la recolección de pruebas antes de la etapa intermedia del juicio.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar al resto de los involucrados en este suceso que causó conmoción en la sociedad quetzalteca en 2019.