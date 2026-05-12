Condenado a 38 años en prisión por asesinato en cancha de fútbol

May 12, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región |

Por Multimedia Stereo 100 |

El Ministerio Público (MP), en redes sociales, informa de la condena de 38 años en prisión de Marco «M» por los delitos de asesinato y portación ilegal de armas de fuego.

«La Fiscalía de Distrito de Retalhuleu logró que el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento dictara sentencia condenatoria de 38 años de prisión a Marco M. por los delitos de asesinato y portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas», indica la publicación en redes sociales del MP.

Los hechos fueron, el 27 de abril de 2024, en el interior de las canchas deportivas «El Canelo», en Champerico, Retalhuleu, donde el sentenciado disparó en contra de la víctima, quien falleció en el lugar.

Información y fotografía MP

