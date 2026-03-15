Invitan a participar en la nueva Procesión del Silencio del barrio El Calvario en Quetzaltenango

Mar 15, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

La parroquia Nuestra Señora de Soledad, del barrio El Calvario en Quetzaltenango, anunció la realización de la Procesión del Silencio este Viernes Santo a partir de las 16:00 horas, una actividad que busca fortalecer la vivencia espiritual de la Semana Santa en la ciudad.

Según el comunicado parroquial, la iniciativa surge por invitación del párroco Federico Guevara, quien convocó a los fieles a caminar juntos en oración para honrar el sacrificio de Jesucristo y acompañar simbólicamente su camino hacia el sepulcro. El cortejo recorrerá sectores aledaños al barrio El Calvario.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de forma gratuita enviando un mensaje al WhatsApp 3635-2419 o acudiendo a la secretaría parroquial, donde deberán proporcionar su nombre completo, dirección y número de teléfono.

Esta actividad representa una nueva expresión devocional dentro de la Semana Santa en Quetzaltenango, una celebración que destaca a nivel nacional por sus procesiones, alfombras y manifestaciones de fe, reconocidas como parte importante del patrimonio cultural y religioso de Guatemala.

Las autoridades parroquiales invitaron a la población a participar con respeto y recogimiento en esta procesión, que busca convertirse en un espacio de oración y reflexión durante uno de los momentos más solemnes del calendario cristiano.