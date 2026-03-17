Invitan a jóvenes de Salcajá a feria de orientación vocacional y becas universitarias

Mar 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Xela |

La organización Jolu Guatemala anunció la realización de una Feria de Orientación Vocacional y Becas Universitarias dirigida a jóvenes del municipio de Salcajá, Quetzaltenango, con el objetivo de brindar información sobre oportunidades académicas y profesionales.

La actividad busca orientar a los participantes para que puedan identificar su vocación, conocer opciones de estudio superior y acceder a programas de becas, facilitando así el inicio de su formación universitaria.

De acuerdo con los organizadores, el evento se llevará a cabo el viernes 20 de marzo de 2026, en el municipio de Salcajá, en un horario de 13:30 a 16:30 horas.

La ONG invitó a los jóvenes interesados a mantenerse atentos a sus redes sociales, donde estarán compartiendo más detalles sobre esta jornada informativa que pretende abrir nuevas oportunidades educativas para la juventud del departamento.