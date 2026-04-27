Intolerancia vial finaliza en tragedia en Zacapa

Abr 27, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Un enfrentamiento armado, debido al congestionamiento de tránsito, deja dos muertos y un capturado en Zacapa, informa este lunes en redes sociales la Policía Nacional Civil (PNC).

El incidente se registró en el kilómetro 175 de la ruta al Atlántico, Gualán, Zacapa, donde una discusión entre conductores pasó a un intercambio de disparos, el cual dejó dos fallecidos y un capturado.

Agentes de la Comisaría 24 de la PNC capturaron Herber «N», de 54 años, quien conducía una camionetilla. El detenido trasladaba a su hija, 21, quien resultó gravemente herida y falleció un centro asistencial a consecuencia de impactos de proyectil de arma de fuego. En el lugar del incidente quedó fallecido un hombre de, aproximadamente, 69 años, quien se movilizaba en otra camioneta.

«Las diligencias preliminares establecen que el hecho se originó por un congestionamiento vehicular que derivó en una discusión y tras no cederse la vía, la situación escaló cuando ambos conductores desenfundaron armas de fuego y se dispararon», indica la PNC.

En el lugar incautaron cuatro pistolas, una carabina, ocho cargadores, 109 municiones de distintos calibres y 20 casquillos, armas con la documentación correspondiente.

El capturado fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial.

Información y fotografía PNC