Incendio estructural en Totonicapán

Jul 10, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Diana Batz |

El jueves reciente un incendio estructural se registró en el barrio San Sebastián, final de la zona 5 de Totonicapán, sector conocido como El Rastro.

Los socorristas controlaron las llamas antes de que se registraran pérdidas humanas. Tras recibir la alerta, Bomberos Voluntarios se desplazaron de inmediato al lugar a bordo de la unidad contra incendios 1714 y la ambulancia 1211.

Para controlar la emergencia, socorristas contaron con el apoyo de los vecinos de la localidad. En un esfuerzo conjunto, el cual requirió el uso de unos 1 mil galones con agua, se logró sofocar el fuego, evitando que se propagara a viviendas aledañas. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron las llamas.

Durante el incidente, paramédicos de la unidad brindaron asistencia médica al propietario del inmueble, quien sufrió crisis nerviosa.

La magnitud de la emergencia requirió un trabajo interinstitucional, destacando la llegada de refuerzos de diferentes compañías:

➡️ Bomberos Voluntarios de la 42 Compañía de Totonicapán.

➡️ Bomberos Municipales, Estación 7 de Totonicapán y 125 de San Francisco El Alto.