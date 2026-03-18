Incendio de gran magnitud en Totonicapán

Mar 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Un incendio de grandes proporciones se registra la noche de este martes en el barranco conocido como Doña Chepa, en la zona 3 de Totonicapán, generando preocupación entre vecinos del sector.

De acuerdo con reportes preliminares, las llamas han alcanzado viviendas cercanas, por lo que residentes han solicitado apoyo urgente de los cuerpos de socorro, ante el riesgo de que el fuego continúe propagándose.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Municipales Departamentales, quienes se movilizaron a bordo de la unidad BD-24 para iniciar labores de control y sofocación del incendio.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas o con quemaduras, mientras que las causas del siniestro aún se desconocen. Las autoridades indicaron que la información continúa en desarrollo conforme avanzan los trabajos en el área.