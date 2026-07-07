Impacto al narcomenudeo: capturas, dinero y droga decomisada.

Con información de Rubén Jocol |
En la zona 2 de Quetzaltenango, investigadores de la DEIC reportan la detención de Kevin “N”, de 27 años.
Dentro de la vivienda fueron localizados: una pistola robada el pasado 12 de abril en la zona 7 de Quetzaltenango, dos pistolas de gas comprimido, 44 bolsas y siete envoltorios con marihuana; 12 “colmillos” con cocaína, piedras de crack y Q6,200.
También se reporta el decomiso de dos vehículos, uno de los cuales tiene orden de secuestro desde el pasado 3 de julio, y dos teléfonos celulares.