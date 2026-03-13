Hombre en situación de calle muere en hospital de Quetzaltenango

Mar 13, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Fredy López |

Bomberos Voluntarios encontraron a Estuardo Sebastián Pérez Chin, de 37 años, quien estaba en situación de calle, en la vía pública en Coatepeque, Quetzaltenango, y lo trasladaron al hospital de esa localidad.

El centro asistencial lo refirió al Hospital de Especialidades Rodolfo Robles, zona 1 de Quetzaltenango, para tratamiento especializado. Sin embargo falleció por complicaciones.



El Ministerio Público (MP) desarrolló la evaluación y lo trasladaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).