Hallan cadáver de motorista arrastrado por el río Samalá

Abr 24, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Fernando Castellanos |

Tras varias horas de intensa búsqueda, Bomberos Voluntarios de San Cristóbal, Totonicapán, confirmaron el hallazgo del cadáver de Edras Josué Sánchez Sarat, de 33 años. El motorista desapareció, el jueves 23 de abril, luego de caer accidentalmente a las corrientes del río Samalá, debido a las intensas lluvias que azotaron la región.

Desaparición durante las lluvias

El incidente se registró cuando Sánchez Sarat intentaba cruzar un puente que conecta los barrios Independencia y Calvario. Según el reporte de los cuerpos de socorro, las causas que provocaron la caída aún no han sido establecidas, aunque el incremento del caudal por las tormentas recientes dificultó la situación en el sector.

Localización de la víctima

La alerta inicial fue dada por vecinos, quienes encontraron la motocicleta de la víctima abandonada en las cercanías del río. Tras activar los protocolos de rescate, las labores de búsqueda concluyeron con éxito, pero con un saldo trágico:

➡️ Punto del hallazgo: El cuerpo fue localizado río abajo, en jurisdicción del municipio de Salcajá, Quetzaltenango.

➡️ Identificación: Familiares confirmaron que se trataba del joven motorista reportado como desaparecido horas antes.

➡️ Procedimientos: Tras el rescate, se dio aviso al Ministerio Público (MP) para las diligencias y el traslado a la morgue regional.

Impacto en la comunidad

Tanto en San Cristóbal, Totonicapán, como en Salcajá, Quetzaltenango, los vecinos han lamentado el fallecimiento de Sánchez Sarat, señalando los peligros que representan los pasos sobre el río Samalá durante la temporada de lluvias. Las autoridades locales reiteraron el llamado a la precaución al transitar cerca de cauces crecidos para evitar nuevas tragedias.