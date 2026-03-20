Hallan 8 antenas de internet satelital y droga en cárcel en Zacapa

Por Multimedia Stereo 100 |
Este viernes, en requisa coordinada entre unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC), con el Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario (SP) incautan antenas de internet satelital y droga en cárcel en Zacapa.
La requisa fue en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres en la aldea Los Jocotes, Zacapa, donde las autoridades localizaron:
➡️ 8 antenas Starlink (internet satelital) con su respectivo cableado.
➡️ 8 routers.
➡️ 254 cajetillas de cigarrillos.
➡️ Envoltorios para elaborar cigarrillos de mariguana.
➡️ 600 encendedores.
➡️ Puros de tabaco.
➡️ Objetos punzocortantes.
➡️ 5 bombas de juegos pirotécnicos.
➡️ 3 teléfonos celulares.
➡️ Hojas con números, posiblemente, utilizados para extorsión.
Información y fotografías PNC