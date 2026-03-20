Hallan 8 antenas de internet satelital y droga en cárcel en Zacapa

Mar 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, en requisa coordinada entre unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC), con el Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario (SP) incautan antenas de internet satelital y droga en cárcel en Zacapa.

La requisa fue en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres en la aldea Los Jocotes, Zacapa, donde las autoridades localizaron:

➡️ 8 antenas Starlink (internet satelital) con su respectivo cableado.

➡️ 8 routers.

➡️ 254 cajetillas de cigarrillos.

➡️ Envoltorios para elaborar cigarrillos de mariguana.

➡️ 600 encendedores.

➡️ Puros de tabaco.

➡️ Objetos punzocortantes.

➡️ 5 bombas de juegos pirotécnicos.

➡️ 3 teléfonos celulares.

➡️ Hojas con números, posiblemente, utilizados para extorsión.

Información y fotografías PNC