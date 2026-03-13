Entregan imagen restaurada a Catedral Metropolitana de Los Altos

Mar 13, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Xela |

Por Rubén Jocol |

El equipo del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles (CEREBIEM) del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala hizo la entrega oficial de la venerada imagen del Divino Justo Juez, perteneciente a la Catedral Metropolitana de Los Altos, zona 1 de Quetzaltenango, tras culminar un cuidadoso proceso de restauración.

Los trabajos iniciaron en junio de 2025, luego de que se identificara que la pieza había sido objeto de múltiples intervenciones desde principios del siglo XX. Ante ello, se llevó a cabo una intervención integral que permitió establecer criterios técnicos especializados orientados a recuperar su integridad material, respetando su valor histórico, artístico y devocional.

La imagen, considerada una joya del arte colonial, se entregó a la Hermandad del Divino Justo Juez y Virgen de Dolores de Quetzaltenango, quienes la llevarán de regreso a su tierra, donde cientos de fieles la esperan con profunda devoción.