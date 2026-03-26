Encapuchados del CUNOC protestan por alza en combustibles

Mar 25, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La noche de este miércoles, un grupo de encapuchados del Centro Universitario de Occidente (CUNOC) realizó una manifestación en las afueras de esta casa de estudios, en rechazo al incremento en los precios de los combustibles.

Los manifestantes se concentraron en el lugar para expresar su inconformidad por el impacto que el alza genera en la economía de la población, especialmente en el costo del transporte y de los productos de la canasta básica.

Este tipo de acciones se da en un contexto nacional marcado por bloqueos, pronunciamientos y exigencias de distintos sectores, que solicitan medidas para frenar el aumento en los combustibles y aliviar la carga económica de las familias guatemaltecas.

Hasta el momento, la protesta se desarrolla sin incidentes mayores, mientras autoridades y transeúntes permanecen atentos a la situación.