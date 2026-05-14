En reunión de Comred de Quetzaltenango informan de medidas por sarampión

May 14, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Osmar Toc |

Durante la reunión ordinaria de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred) de Quetzaltenango, autoridades de Salud dieron a conocer medidas preventivas ante el brote de sarampión en el municipio.

En la sesión también se presentó una estrategia de sensibilización y actualización sobre las acciones que la población debe poner en práctica para prevenir contagios.

Las autoridades resaltan la importancia de la vacunación y atención a los grupos de mayor riesgo, entre ellos, niños y adultos mayores.