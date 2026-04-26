El presidente Bernardo Arévalo condena el acto de violencia contra Donald Trump y expresa su solidaridad con el pueblo estadounidense

Abr 26, 2026 | Actualidad , Internacionales , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



A través de un mensaje oficial, el presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, manifestó su rechazo absoluto al reciente hecho de violencia ocurrido en Washington que puso en riesgo la vida del expresidente estadounidense.

El mandatario guatemalteco enfatizó que cualquier forma de agresión por motivos ideológicos es inaceptable en sociedades que aspiran a la paz.







Arévalo expresó su alivio al confirmarse que tanto Donald Trump como su esposa, Melania Trump, y el resto de los asistentes al evento se encuentran a salvo.

El mandatario extendió sus palabras de apoyo hacia el pueblo de los Estados Unidos, nación con la que Guatemala mantiene estrechos lazos de cooperación y amistad.





En su declaración, el gobernante hizo hincapié en las consecuencias institucionales de este tipo de incidentes:



Debilitamiento democrático: El presidente reiteró que la violencia política es una amenaza directa que debilita los cimientos de la democracia y el Estado de Derecho.



Llamado a la convivencia: Resaltó la importancia de resolver las diferencias a través del diálogo y el respeto mutuo, rechazando la polarización que deriva en ataques físicos.



Postura internacional: Con este mensaje, Guatemala se suma a la lista de países que han alzado la voz para exigir que las contiendas políticas se mantengan dentro de los marcos legales y pacíficos.



La reacción del Ejecutivo guatemalteco se produce en un momento de alta sensibilidad internacional, reafirmando el compromiso del país con los principios democráticos globales y la condena a todo acto terrorista o violento que atente contra la seguridad de los líderes políticos.