El precio del gas propano registra un fuerte aumento que impacta directamente en la economía de los hogares guatemaltecos

Abr 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos.



Este lunes 20 de abril, las familias guatemaltecas despertaron con un nuevo ajuste al alza en el costo del gas propano. Una de las principales empresas distribuidoras del país confirmó el incremento, el cual afecta a las presentaciones más utilizadas tanto en hogares como en comercios locales.



El ajuste se aplicó de forma inmediata, dejando los costos de la siguiente manera:

Cilindro de 25 libras: Registró un aumento de Q12, por lo que su precio actual es de Q110.

Cilindro de 35 libras: Tuvo un incremento de Q17, alcanzando un costo de Q154.

Cilindro de 100 libras: Presentó el alza más significativa de Q48, situándose ahora en Q440.



Debido a que el gas propano es un insumo indispensable para la preparación de alimentos, este incremento representa un golpe directo al presupuesto mensual de los consumidores. Hasta el momento, las distribuidoras no han detallado las razones oficiales detrás de este movimiento de precios, aunque factores internacionales suelen ser la causa principal en este mercado.

Los consumidores han manifestado su preocupación ante este ajuste, mientras se espera que las autoridades de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) realicen los monitoreos respectivos para verificar que no existan cobros abusivos más allá de los precios sugeridos por las plantas envasadoras.