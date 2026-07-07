¿El cielo acolochado anuncia un temblor? Esto dice la ciencia.

Jul 7, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc |

Durante generaciones, los abuelos aseguraban que cuando el cielo se veía «acolochado» era señal de que un temblor estaba por ocurrir. Esta creencia popular ha pasado de generación en generación y aún hoy es recordada por muchas personas.

El llamado «cielo acolochado» corresponde a un fenómeno atmosférico conocido científicamente como cielo aborregado, formado por nubes que presentan una apariencia ondulada o de pequeños copos, similares a rizos o cabello encolochado. Dependiendo de su altitud y estructura, estas formaciones reciben nombres específicos dentro de la clasificación meteorológica.

Aunque esta apariencia del cielo suele llamar la atención, los especialistas indican que no existe evidencia científica que demuestre una relación entre el cielo acolochado y la ocurrencia de terremotos. Estas nubes se forman por cambios en la humedad, la temperatura y las corrientes de aire en la atmósfera, sin estar vinculadas a la actividad sísmica.

Así, lo que para muchos forma parte de la sabiduría popular, para la ciencia es un fenómeno meteorológico completamente independiente de los movimientos de la tierra.